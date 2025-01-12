"Прийме рішення після лютневих боїв": відомо, скільки ще поєдинків буде у кар'єрі Усика

Керівник Головного управління з питань розваг Саудівської Аравії Туркі Аль аш-Шейх висловив свою думку щодо майбутнього Олександра Усика. За його словами, непереможний українець ще точно повернеться у ринг, але не на довго.

За словами Туркі Аль аш-Шейха, Олександр Усик прийме рішення щодо свого наступного бою після лютневих поєдинків. Нагадаємо, що 22 лютого Даніель Дюбуа проводитиме захист титулу IBF проти Джозефа Паркера. Якраз "Динаміт" є найбільшим фаворитом на бій проти непереможного українця.

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Скільки ще триватиме кар'єра Усика

Також керівник Головного управління з питань розваг Саудівської Аравії запевнив, що наразі Усик не збирається йти на пенсію. Але й не буде проводити ще цілу гору поєдинків у своїй кар'єрі. Якщо спиратись на коментар Туркі Аль аш-Шейха, то прихильники зможуть насолодитись боксом від Усика лише в одному або двох наступних боях, пише 24 Канал із посиланням на Froch On Fighting.

Туркі Аль аш-Шейх додав, що Дюбуа заслуговує не реванш проти Усика. Тим паче, що на кону цього двобою. стоятимуть пояси обох боксерів та звання абсолютного чемпіона світу у хевівейті, яке Олександр вже здобував у травні 2024-го року. Тоді Усик завдав Тайсону Ф'юрі першої поразки у кар'єрі британця.

Довідка. Усик вже бився проти Дюбуа у серпні 2023-го. Тоді у польському місті Вроцлав Олександр оформив перемогу технічним нокаутом у 9-му раунді.

Нагадаємо, що Дюбуа кинув виклик Усику після переможного реваншу українця проти Ф'юрі 21 грудня минулого року. Серед потенційних суперників українця у боксерській спільноті найбільше називають Чжана Чжілея та Джея Опетая.