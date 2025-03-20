Мій неймовірний друг, – Усик розповів, чи підтримує зв'язок з Ф'юрі

Олександр Усик минулого року провів два грандіозних поєдинки проти Тайсона Ф'юрі. За цей час боксери встигли потоваришувати, не зважаючи на ворожнечу у рингу.

Олександр Усик висловився стосовно Тайсона Ф'юрі. Король хевівейту розповів, чи спілкується він із "Циганським королем" після звитяги у другому бою, повідомляє 24 канал із посиланням на Al Arabia English.

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Чи спілкується Усик з Ф'юрі

Олександр Усик розповів, що наразі не підтримує комунікацію з Тайсоном Ф'юрі. Зі слів українського чемпіона, він сумує за "Циганським королем".

Адже українець та британець провели разом два тривалих поєдинки. Усик порівняв бої проти Ф'юрі з життям та сподівається, що скоро поговорить з Тайсоном.

Це нібито ти прожив із кимось 20 років, тому для нас обох це був неймовірний шлях. Там ми були на одному рівні з моїм неймовірним другом Тайсоном Ф'юрі,

– сказав Усик.

Нагадаємо, що Олександр Усик двічі переміг Тайсона Ф'юрі. Вперше у травні 2024 року – роздільним рішенням суддів, а вдруге у грудні того ж року – одностайним рішенням суддів.