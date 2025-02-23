Відомий інсайдер назвав наступного суперника Усика

Кар'єра Олександра Усика підходить до логічного завершення. Світ побачить ще декілька боїв українського чемпіона перед тим, як він покине бокс та повісить рукавички на цвях.

В ніч з 22 на 23 лютого в аравійському Ер-Ріяді відбувся бій між Джозефом Паркером та Мартіном Баколе. Новозеландець здолав "грізного" опонента та захистив титул тимчасового чемпіона світу за версією WBO у хевівейті.

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Усик має битись з Паркером

Відомий журналіст Аріель Хельвані прокоментував перемогу Джозефа Паркера над Мартіном Баколе, повідомляє 24 канал із посиланням на сторінку інсайдера в соціальній мережі Х.

Вау. Паркер перемагає технічним нокаутом в другому раунді після того, як в куті Баколе кажуть "no mas". Я радий. Я не відчував себе на 100 відсотків впевнено, коли Баколе отримав так багато ударів, враховуючи його стан. Джозеф перемагає. Мартін отримує любов,

– прокоментував Хельвані.

Інсайдер Аріель Хельвані назвав наступного боксера, з яким має битись Джозеф Паркер. Журналіст вважає, що новозеландець стовідсотково має провести бій з Олександром Усиком.

Наступним суперником Усика має стати Паркер. Він це заслужив. Історія Джозефа настільки хороша, що я хотів би побачити, як він отримає шанс проти Усика перед тим, як той піде,

– додав інсайдер.

Нагадаємо, що Джозеф Паркер після перемоги над Мартіном Баколе став обов'язковим претендентом на бій з Олександром Усиком. Новозеландець планує стати повноцінним володарем поясу WBO, який наразі в українського чемпіона.