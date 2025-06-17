Усик дав категоричну відповідь щодо можливої зміни спорту: що сказав чемпіон
- Олександр Усик відповів, чи братиме участь у поєдинках на голих кулаках у майбутньому.
- Наступний бій Усика проти Даніеля Дюбуа відбудеться 19 липня 2025 року на стадіоні "Вемблі" у Лондоні.
Олександр Усик зовсім скоро може завершити кар'єру. Існує ймовірність, що український чемпіон може покинути бокс після реваншу проти Даніеля Дюбуа.
Король хевівейту поділився думками про заняття у майбутньому. Зокрема, боксер відповів на питання щодо зміни спорту, повідомляє 24 канал із посиланням на Boxing King Media.
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Чи змінить Усик вид спорту
Олександр Усик відповів на питання журналіста про можливість проведення бою на голих кулаках. Український чемпіон категорично відповів, що не битиметься у подібних поєдинках.
Чи є шанс, що я коли-небудь вийду на бої на голих кулаках? Ні, ні і ще раз ні! Це неможливо. Мій вид спорту – це бокс. Бокс – це як Rolls-Royce, а кулачні бої - щось на кшталт Fiat,
– сказав Усик.
Наступний бій Олександр Усик проведе 19 липня 2025 року. Король хевівейту у запеклій битві зустрінеться з Даніелем Дюбуа на легендарному стадіоні "Вемблі" у Лондоні.
До слова. У першому бою у 2023 році Олександр Усик здолав Даніеля Дюбуа. Тоді поєдинок завершився перемогою українця технічним нокаутом у дев'ятому раунді.
Раніше Джеймс Алі Башир оцінив шанси Даніеля Дюбуа здолати Олександра Усика у реванші. Зі слів тренера, це буде складний поєдинок.