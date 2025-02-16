Усик розповів, хто стане наступним королем хевівейту: його називають "новим Майком Тайсоном"

Олександр Усик повністю зачистив хевівейт, здолавши усіх іменитих суперників. Український боксер став першим асболютним чемпіоном світу у надважкій вазі з 1999 року.

Проте кар'єра українського чемпіона у ринзі підходить до логічного завершення. Олександр Усик назвав ім'я боксера, який стане наступним королем надважкої ваги, повідомляє 24 канал із посиланням на talkSPORT.

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Кого виділив Усик

Український чемпіон дав високу оцінку британському проспекту Мозесу Ітауме. Боксер вважає, що саме він досягне вершини у надважкій вазі та стане наступним чемпіоном світу.

Олександр Усик вважає британця хорошим боксером. Король хевівейту виділив його вік, зазначивши, що його чекає доволі велика кар'єра у професійному ринзі.

Хто буде наступним чемпіоном світу у хевівейті? Як його там…, а – Мозес Ітаума. Це чудовий боєць. Він молодий йому 20 років. Я вважаю, що на Мозеса чекає велике майбутнє,

– сказав Усик.

Зазначимо, що Мозес Ітаума може побити рекорд Майка Тайсона, який став чемпіон світу у 20 років і 144 дні. Британському проспекту 20 років виповнилось у грудні 2024 року.

До слова. Мозес Ітаума у професійному ринзі виграв 11 поєдинків – 9 з них достроково.

Раніше Ітаума висловлювався щодо поєдинку проти Олександра Усика. Британець готовий битись, але якщо український чемпіон сам захоче зустрітись з ним у рингу.