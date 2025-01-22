Експромоутер легенди назвав боксера, з яким категорично не хоче битись Кличко

Все більше чуток та інтриги з'являється навколо можливого повернення у ринг Володимира Кличка. Хоч українець вже у поважному віці, але перебуває у відмінній формі, якій можуть позаздрити молодші бійці.

Колишній промоутер українця Том Леффлер вкотре прокоментував можливе повернення у боксі Володимира Кличка. Леффлер впевнений, що Кличку-молодшому буде до снаги здійснити камбек та назвав суперника, з яким Володимир ніколи не вийде в один ринг, повідомляє 24 Канал із посиланням на ES News.

Цікаво Відомий тренер несподівано запропонував кривднику "Залізного Майка" побитись із Кличком

З ким не поб'ється Володимир Кличко

Також експромоутер української легенди пригадав, що у Кличка є незавершена справа у протистоянні із Тайсоном Ф'юрі. Але останній несподівано закінчив кар'єру на початку 2025-го року.

Кличко сказав мені, що він би провів бій за титул у хевівейті, щоб побити рекорд Джорджа Формана, побачимо, що буде далі. Очевидно, що він не хоче битися з Усиком. У нього є незавершена справа з Ф'юрі, але той, здається, вирішив взяти чергову перерву,

– заявив Леффлер.

Відзначимо, що Кличко-молодший підтримував із vip-місць Усика у реванші проти Ф'юрі.

Довідка. 28 листопада 2015-го року Володимир Кличко провів бій проти Тайсона Ф'юрі у німецькому Дюссельдорфі. Боксери провели повний 12-раундовий двобій, у якому за одноголосним рішенням здобув "Циганський король" – 115-112 (двічі) та 116-111. Олександр втратив усі свої пояси.

У квітні Кличко-молодший програв Ентоні Джошуа та закінчив кар'єру професійного боксера.

Нагадаємо, що Тайсон у своїх недавніх коментарях ще згадував можливий бій проти українця. Ф'юрі запевняв, що готовий дати реванш Володимиру Кличку. Але раптово закінчив кар'єру, не давши бою Джошуа. Також про двобій проти Кличка-молодшого поговорював Даніель Дюбуа.