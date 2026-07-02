Шлях до слави: за що українці полюбили Усика

Олександр Усик наразі є одним із найвідоміших представників України в професійному боксі. Водночас він поступово наближається до завершення своєї спортивної кар'єри.

За час виступів він досяг значних успіхів і здобув любов великої кількості вболівальників завдяки своїм досягненням і поведінці в рингу. Детальніше про його шлях розповість 24 Канал.

Дивіться також Втрачав 12% гонорару: у США назвали причину, чому Усик залишив титули чемпіона світу

Чому публіка так підтримує Усика?

Кожен бій Усика перетворюється на подію загальнонаціонального масштабу. У день поєдинку мільйони українців збираються біля екранів телевізорів і гаджетів, обговорюють майбутній бій, підтримують спортсмена та разом переживають кожен раунд. Після його перемог країна святкує його успіх як спільне досягнення.

Усик заслужив світове визнання завдяки своїй технічній майстерності, стратегічному мисленню та вмінню адаптуватися до різних суперників. За роки професійної кар'єри він здобув численні престижні титули та став одним із найвидатніших боксерів сучасності. Його спортивний шлях надихає молодих спортсменів у різних країнах світу та робить вагомий внесок у розвиток світового боксу.

Не меншою увагою користується й особисте життя чемпіона. Історія кохання Олександра та Катерини Усик для багатьох стала прикладом міцної сім'ї та взаємної підтримки. Особливо зворушують шанувальників моменти, коли після завершення поєдинку боксер насамперед шукає поглядом дружину серед глядачів. Разом подружжя виховує чотирьох дітей – Єлизавету, Кирила, Михайла та Марію. Попри насичений спортивний графік, Усик неодноразово наголошував, що сім'я залишається для нього найбільшою цінністю.

Сім'я Олександра Усика / Фото інстаграм Катерини Усик

На міжнародній арені спортсмен стійко представляє Україну. Він регулярно виходить на ринг із державним прапором, українською символікою, у вишиванках або з традиційним козацьким оселедцем, наголошуючи на своєму походженні та привертаючи увагу світової спільноти до України.

Олександр Усик / Фото GettyImages

Окрім спортивних досягнень, Усик відомий своїм почуттям гумору та харизматичністю. Його яскраві вислови давно стали частиною української інтернет-культури. Зокрема, фраза "I am feel, I am very feel" перетворилася на один із найвідоміших мемів, а його жарти й сьогодні активно використовують українці у повсякденному спілкуванні.

Вислів Олександра Усика: дивіться відео

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну він активно підтримував українських військових, долучався до гуманітарних та благодійних ініціатив і використовував свою світову популярність для поширення інформації про війну.