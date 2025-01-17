У п'ятницю, 17 січня 2025-го року, Олександр Усик святкує свій 38-й день народження. Футбольний клуб Полісся Житомир одним із перших привітало титулованого боксера зі святом.

Боксер із Сімферополя вчергове зустрічає свій новий життєвий рік у статусі непереможного бійця. У свої 37 років Олександр Усик двічі побив Тайсона Ф'юрі та навіть встиг трішки побути у статусі абсолютного чемпіона світу у хевівейті.

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Усик приймає привітання

Житомирське Полісся привітало Усика із днем народження, пише 24 Канал.

З днем народження, ЧЕМПІОНЕ! Сьогодні свій 38-ий день народження святкує ОЛЕКСАААНДР УСИИИК!!! Вітаємо!

– привітали у футбольному клубі.

Нагадаємо, що 19 липня 2023-го року Усик підписав контракт із футбольним клубом з Житомира. Перед цим у лютому 2022-го Олександр зіграв у товариському матчі Полісся проти рівненського Вереса у рамках турніру "Winter Cup" 2022 у Туреччині.



Олександр Усик у заявці Полісся / Скриншот із офіційного сайту клубу

Усик перебуває у заявці Полісся на позиції форварда. Титулований боксер хоче дебютувати на рівні офіційних матчів.