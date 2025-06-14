"Бій має визначити": чемпіон світу висловився про суперечливий удар Дюбуа

У боксерській спільноті продовжується активне обговорення реваншу Усик – Дюбуа. Експерти, фанати пригадують перший поєдинок між українським чемпіоном та британським боксером.

Джозеф Паркер не залишився осторонь, висловившись стосовно протистояння між Усиком та Дюбуа. Новозеландський боксер поділився думками про суперечливий удар британця у першому бою, повідомляє 24 канал із посиланням на GladrapChanel.

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Чи вважає Паркер легальним удар Дюбуа

Джозеф Паркер назвав Олександра Усика великим боксером. Новозеландець також виділив прогрес Даніеля Дюбуа порівняно з першим поєдинком.

Боксер наголосив, що реванш організували для того, аби побачити, чи зможе Даніель Дюбуа подолати труднощі. Паркер наголосив, що у першому бою Олександр Усик зупинив джебом.

Багато людей також сумніваються в ударі по корпусу. Я думаю, що це був низький удар, він влучив нижче пояса, але багато людей кажуть, що це був законний удар. Тож цей бій має визначити, чи був це випадковий удар, чи Усик просто майстер,

– сказав Паркер.

Нагадаємо, що реванш між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа відбудеться 19 липня 2025 року. Зірки хевівейту битимуться за "абсолют" на легендарному стадіоні "Вемблі" у Лондоні.

Раніше промоутер Френк Воррен назвав потенційних суперників, з яким поб'ється переможець реваншу Усик – Дюбуа.