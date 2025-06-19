Повертається до кривавих м'ясорубок: 44-річний ексчемпіон камбечить у бокс на голих кулаках

У бокс на голих кулаках офіційно повертається справжній ветеран рингу. Мова йде про 44-річного колишнього чемпіона світу Пола Маліньяджі.

Італійсько-американський колишній боксер підписав контракт із організацією KB Bare Knuckle Boxing. У контракті йде мова про три поєдинки, пише 24 Канал із посиланням на MMA Fighting.

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Повернення Маліньяджі у кулачні бої

Вже 6 вересня Пол Маліньяджі проведе свій перший двобій в англійському місті Брістоль.

У минулому 44-річний колишній чемпіон вже виступав на голих кулаках. Було це ще у червні 2019-го року, коли Маліньяджі поступився ексбійцю UFC із Ірландії Артему Лобову за одноголосним рішенням суддів. Більше на голих кулаках Пол не бився.

За його спиною 44-ри бої у професіоналах, у яких він здобув 36 перемог (8 – нокаутом) при 8 поразках. В офіційних боях у березні 2017-го Маліньяджі програв британцю Сему Еггінгтону нокаутом у 8-му раунді.

Востаннє Маліньяджі виходив у ринг ще чотири роки тому (2021). Тоді Пол зустрівся із Корі Боналевічем у виставковому поєдинку, де переміг суперника.