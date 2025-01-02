У новорічну ніч несподівано помер зірковий боєць Вілсон: що відомо про смерть

У перший день нового 2025-го року світ змішаних єдиноборств сколихнула жахлива звістка. Несподівано зупинилось серце новозеландського бійця MMA Хакарія Вілсона.

Зірковий боєць помер у рідній Новій Зеландії, куди приїхав на музичний фестиваль Rhythm and Vines. Наразі не повідомлялась причина смерті 26-річного спортсмена, пише 24 Канал із посиланням на Daily Mail.

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Шокуюча смерть бійця

Поліція відправила тіло Хакарії на експертизу. Правоохоронці не знайшли підстав підозрювати насильницьку смерть.

Востаннє Вілсон виходив в октагон наприкінці жовтня 2024 року, коли здобув перемогу над філіппінцем Марком Алкобу технічним нокаутом на острові Балі. Це було у рамках турніру Canggu Fight Night 32. Як виявилось, на жаль, цей двобій став останнім у житті новозеландського бійця.

Нагадаємо, що у середині листопада минулого року Вілсон переніс операцію та пообіцяв якнайшвидше повернутись у клітку. Але цього камбеку вже не станеться.



У листопаді 2024-го Вілсон був прооперований / Фото з інстаграму бійця

Свій останній пост у соцмережах Вілсон зробив 22 листопада 2024-го року, коли оголосив про нове партнерство.