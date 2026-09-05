Кому програвав Віталій Кличко на професійному ринзі

Легенда українського боксу Віталій Кличко за роки професійної кар'єри провів 47 боїв, у 45 з яких здобув перемогу, а двічі зазнав поразки. Старший із братів Кличків жодного разу не побував у нокдауні та не програвав нокаутом.

Цікаво, що в обох поєдинках, які завершилися не на його користь, українець на момент зупинки бою мав перевагу за очками. Причиною дострокового завершення стали травми. Детальніше про це розповість 24 Канал.

Чи програвав Віталій Кличко

Перша невдача наздогнала Віталія 1 квітня 2000 року під час захисту титулу чемпіона світу за версією WBO проти американця Кріса Берда. Кличко повністю контролював хід зустрічі та впевнено вигравав за суддівськими записками. Однак у дев'ятому раунді український спортсмен отримав важку травму руки. Через нестерпний біль Віталій змушений був відмовитися від продовження поєдинку перед десятим раундом, унаслідок чого Берду присудили перемогу технічним нокаутом.

Віталій Кличко / Фото GettyImages

Другий і водночас найбільш драматичний поєдинок у кар'єрі Кличка відбувся 21 червня 2003 року проти абсолютного чемпіона світу Леннокса Льюїса. На кону стояли престижні титули за версіями WBC та IBO. Віталій нав'язав британській зірці запеклу боротьбу і після шести раундів лідирував на картах усіх трьох суддів. Проте глибоке розсічення над лівим оком українця змусило лікаря наполягти на зупинці бою у перерві перед сьомим раундом. Льюїс отримав перемогу технічним нокаутом, хоча цей результат досі викликає палкі дискусії серед уболівальників та експертів, які так і не побачили омріяного реваншу.