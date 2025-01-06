Дюбуа готовий побитись із Кличком, якщо реванш проти Усика зірветься

Володимир Кличко може повернутись у ринг заради рекорду Джорджа Формана. Легенда боксу хоче стати найстаршим чемпіоном світу.

Аби перевершити це досягнення Володимиру Кличку не достатньо лише повернутись у ринг та провести титульний бій, а ще й перемогти у ньому. ЗМІ вже приписують легендарному українцю бій-реванш проти Тайсона Ф'юрі.

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Дюбуа може побитись із Кличком

Щоправда, "Циганський король" після двох поразок поспіль від Олександра Усика не володіє жодним чемпіонським поясом.

Паралельно із цим чемпіон світу за версією IBF Даніель Дюбуа пригадав, як йому приписували бій проти Кличка-молодшого, пише 24 Канал із посилання на BoxNation.

Вони говорили про це, але зараз все трохи затихло. Тож я вважаю, що вони більше не хочуть мене залучати в це. Але було б цікаво, чи не так. Боксувати у той час, коли будь-хто, хто має владу, уявляє, що він може це зробити,

– заявив Дюбуа.

Даніель запевнив, що готовий вийти у ринг проти Кличка-молодшого, якщо реванш із Усиком або бій проти будь-якого іншого суперника не відбудеться.

Так, Володимир, чи будь-хто інший, з ким бій матиме найбільший сенс. Але так, Володимир Кличко – легенда. Володимир Кличко – це було б щось інше, чи не так,

– відповів британець.

До слова, 22 лютого 2025-го року "Динаміт" повернеться у ринг поєдинком проти Джозефа Паркера. У ньому британець захищатиме свій пояс IBF, від якого раніше відмовився Олександр Усик.

Нагадаємо, що ця відмова позбавила Усика статусу абсолютного чемпіона світу у хевівейті, яке він здобув 18 травня 2024-го року завдяки перемозі над Ф'юрі.