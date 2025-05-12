Непереможний чемпіон, який знищив росіянина, висловив бажання побитись із Ломаченком

У ніч проти 11-го травня визначився обов'язковий претендент на бій проти Василя Ломаченка. Ним став Реймонд Мураталла.

Американський боксер за одноголосним рішенням суддів здолав росіянина Заура Абдуллаєва: 118-110 та 119-109 (двічі). Завдяки цій перемозі Реймонд Мураталла поповнив список претендентів на бій проти Василя Ломаченка.

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Мураталла про бій із Ломаченком

Боксер із США здобув титул тимчасового чемпіона світу за версією IBF. Повноцінним поясом володіє Ломаченко. Також в активі Василя титул за версією IBO у легкій вазі.

Після переможного бою Мураталла висловився про можливий поєдинок із українським суперником. Реймонд запевнив, що хоче розділити ринг із Ломаченком, інформує 24 Канал із посиланням на Top Rank.

Звичайно, я хочу цей бій. Я є обов’язковим претендентом для нього, і саме цього ми очікуємо. Для мене буде честю вийти проти нього в ринг і мати його ім'я у своєму резюме. З нетерпінням чекаю цього бою,

– заявив Мураталла.

Наразі невідомо, чи зможе відбутись цей двобій. Адже кар'єра Ломаченка досі перебуває під великим знаком питання через проблеми зі спиною. Голова Top Rank Боб Арум повідомив, що орієнтовно через тиждень буде відома доля Василя, який нещодавно втретє став батьком, і його повернення у ринг.

До слова, за спиною Ломаченка 21 проведений поєдинок на профі-рингу, у яких здобув 18 перемог (12 – нокаутом) і зазнав 3-х поразок. Востаннє Василь виходив у ринг у травні минулого року, коли переміг колишнього абсолютного чемпіона світу у легкій вазі Джорджа Камбососа.