Топ-10 найбагатших боксерів в історії: чи потрапив у рейтинг непереможний Усик

Видання GiveMeSport зібрало та опублікувало десятку боксерів, які заробили за свою кар'єру найбільшу купу грошей. Цікаво, що у першій п'ятірці розташувався лише один чинний боксер.

Мова йде про Сауля "Канело" Альвареса, який розмістився на третьому місці. За свою кар'єру мексиканський боксер заробив вже 250 мільйонів доларів, повідомляє 24 Канал із посиланням на GiveMeSport.

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Хто з боксерів заробив найбільше грошей

Натомість на вершині цього рейтингу розмістився Флойд Мейвезер-молодший. До купи усі зароблені гонорари склались у неймовірну суму – 400 мільйонів доларів. Мейвезер є найбагатшим боксером світу попри те, що востаннє виходив у ринг ще у 2017-му році, коли технічним нокаутом переміг зіркового ірландського бійця MMA Конора МакГрегора. За цю перемогу Флойд отримав кругленьку суму у розмірі 100 мільйонів доларів. Натомість МакГрегор збагатив свій бюджет 30 мільйонами.

До слова. Флойд Мейвезер-молодший закінчив кар'єру на мажорній ноті у 50 боїв. В усіх із них американець тріумфував (27 перемог нокаутом).

Одразу за спиною Мейвезера-молодшого у рейтингу найбагатших боксерів в історії розташувався Джордж Форман. Легенда боксу добре знайома українським прихильникам боксу, адже саме його рекорд прагне побити Володимир Кличко. Форману вже стукнуло 76 років, а він досі володіє статусом найстаршого чемпіона світу, якого досяг у 45 років.

Статки Формана склали 300 мільйонів доларів. А цей на 100 мільйонів менше, аніж у Флойда.

Також у топ-5 увійшли Менні Пакьяо та тепер відомий промоутер Оскар де ла Хойя.

GiveMeSport також включив у топ-10 Олександра Усика, який солідно збагатився у 2024-му році. Українець двічі переміг Тайсона Ф'юрі. Після цих перемог капітал Олександра склав 165 мільйонів доларів. Непереможний боксер із Сімферополя випередив Ф'юрі на 19 мільйонів. Боксери займають у рейтингу 6-ту та 7-му позиції відповідно.

Топ-10 замикає боксер-блогер Джейк Пол, який у 2024-му одноголосно переміг легендарного Майка Тайсона. Цікаво, що "Залізному Майку" не знайшлось місця у цьому рейтингу.

Топ-10 найбагатших боксерів в історії