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Fight News 24 Новини боксу Найкращі супертяжі в історії боксу: місця Усика та Кличків неприємно шокують
31 березня, 09:39
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Найкращі супертяжі в історії боксу: місця Усика та Кличків неприємно шокують

Софія Кулай
Основні тези
  • Рейтинг від GiveMeSport очолив Мухаммед Алі, а серед українців найвище місце посів Володимир Кличко на 12-ій позиції.
  • Олександр Усик зайняв 18-ту позицію в рейтингу, що викликало здивування.
  • У топ-10 увійшли також Джордж Форман, Джо Луїс, Майк Тайсон, Джо Фрейзер, Леннокс Льюїс, Евандер Холіфілд, Ларрі Холмс, Джек Джонсон і Соні Лістон.

Відоме видання GiveMeSport склав рейтинг найкращих супертяжів на планеті в історії боксу. Українські зірки боксу опинились поза топ-10 найвеличніших.

Рейтинг від GiveMeSport очолив легендарний Мухаммед Алі. За спиною кумира Олександра Усика розмістився найстарший чемпіон світу Джордж Форман, який нещодавно відійшов у засвіти, пише 24 Канал.

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Непередбачуваний рейтинг видання

Топ-3 найкращих замкнув Джо Луїс.

Лише четверту позицію посів культовий Майк Тайсон, який у середині листопада минулого року із поразки від Джейка Пола повернувся на профі-ринг. Джо Фрейзер замкнув п'ятірку найкращих.

Також свої місця у топ-10 отримали Леннокс Льюїс, Евандер Холіфілд, Ларрі Холмс, Джек Джонсон і Соні Лістон.

Дивують місця українців у цьому рейтингу. Найвище серед українських зірок боксу розмістився Володимир Кличко, який роздумує над повернення у ринг заради побиття рекорду Формана – 12-те місце. Одразу за його спиною розташувався його старший брат Віталій.

А от Олександр Усик отримав лише 18-ту сходинку.


Рейтинг найкращих супертяжів видання (місця 11-20) / Скриншот із GiveMeSport

Цікаво, що у топ-20 немає місця чемпіону світу IBF Даніелю Дюбуа, який претендує на реванш із Усиком. Двічі повалений Усиком Тайсон Ф'юрі опинився лише на 15-й сходинці. Саме "Циганського короля" непереможний українець називав найскладнішим суперником у його кар'єрі.