Найкращі супертяжі в історії боксу: місця Усика та Кличків неприємно шокують
- Рейтинг від GiveMeSport очолив Мухаммед Алі, а серед українців найвище місце посів Володимир Кличко на 12-ій позиції.
- Олександр Усик зайняв 18-ту позицію в рейтингу, що викликало здивування.
- У топ-10 увійшли також Джордж Форман, Джо Луїс, Майк Тайсон, Джо Фрейзер, Леннокс Льюїс, Евандер Холіфілд, Ларрі Холмс, Джек Джонсон і Соні Лістон.
Відоме видання GiveMeSport склав рейтинг найкращих супертяжів на планеті в історії боксу. Українські зірки боксу опинились поза топ-10 найвеличніших.
Рейтинг від GiveMeSport очолив легендарний Мухаммед Алі. За спиною кумира Олександра Усика розмістився найстарший чемпіон світу Джордж Форман, який нещодавно відійшов у засвіти, пише 24 Канал.
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Непередбачуваний рейтинг видання
Топ-3 найкращих замкнув Джо Луїс.
Лише четверту позицію посів культовий Майк Тайсон, який у середині листопада минулого року із поразки від Джейка Пола повернувся на профі-ринг. Джо Фрейзер замкнув п'ятірку найкращих.
Також свої місця у топ-10 отримали Леннокс Льюїс, Евандер Холіфілд, Ларрі Холмс, Джек Джонсон і Соні Лістон.
Дивують місця українців у цьому рейтингу. Найвище серед українських зірок боксу розмістився Володимир Кличко, який роздумує над повернення у ринг заради побиття рекорду Формана – 12-те місце. Одразу за його спиною розташувався його старший брат Віталій.
А от Олександр Усик отримав лише 18-ту сходинку.
Рейтинг найкращих супертяжів видання (місця 11-20) / Скриншот із GiveMeSport
Цікаво, що у топ-20 немає місця чемпіону світу IBF Даніелю Дюбуа, який претендує на реванш із Усиком. Двічі повалений Усиком Тайсон Ф'юрі опинився лише на 15-й сходинці. Саме "Циганського короля" непереможний українець називав найскладнішим суперником у його кар'єрі.