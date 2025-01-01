Ломаченко несподівано випередив Кличка: хто очолив рейтинг найкращих боксерів в історії України

Учора 31 грудня відомий портал GiveMeSport опублікував ще один рейтинг, який стосується українських боксерів. Тепер спортивне видання назвало десятку найкращих боксерів в історії України.

У своїй статті спортивне видання відзначило, як Україна завжди приємно дивує кількістю боксерів, які доростають до світового класу. Також GiveMeSport виокремив той факт, що перед переходом у професіонали українські боксери досягають серйозних результатів на аматорському рівні, пише 24 Канал.

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Хто найкращий боксер в історії України

Портал виділив щонайменше чотирьох боксерів із України, які можуть конкурувати за перше місце у рейтингу.

Національний боксерський родовід настільки сильний, що є не менше чотирьох боксерів, які можуть справедливо претендувати на те, щоб бути найкращими в країні,

– зазначили у виданні.

Першу позицію у цьому списку видання посів чемпіон світу у хевівейті за версіями WBC, WBO та WBA Олександр Усик. 21 грудня боксер із Сімферополя вдруге за 2024-й рік переміг Тайсона Ф'юру, якому ніхто до Усика ще не завдавав поразок.

Одразу за його спиною розташувались Володимир Кличко та Василь Ломаченко відповідно. А от Віталій Кличко опинився поза межами топ-3 – четверте місце.

Також у десятку найкращих українських боксерів в історії нашої країни потрапили: Льюїс "Малюк" Каплан, Володимир Сидоренко, В'ячеслав Сенченко, Андрій Котельник, Сергій Дзинзирук та Віктор Постол, який відповідно замкнув топ-10 рейтингу.

Цікаво. У топ-10 найкращих боксерів в історії України дісталось Льюїсу Каплану. Боєць українського походження ще у дитинстві емігрував до США. Каплан був чемпіоном світу у напівлегкій вазі (1925-1926).

Із великою ймовірністю у цей рейтинг через декілька років потрапить Сергій Богачук, який зазіхнув на абсолютне чемпіонство.