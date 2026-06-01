Стейтем знає, що я хочу зніматися у фільмах, – Верховен

Нідерландський кікбоксер Ріко Верховен 23 травня в Єгипті зустрівся на ринзі з українським боксером Олександром Усиком. Він провів гарний поєдинок, але в підсумку поступився.

Верховен розповів, як познайомився з голлівудським актором Джейсоном Стейтемом. Актор допоміг йому організувати бій проти Усика, повідомляє Boxingscene.

Як Верховен познайомився зі Стейтемом?

За словами бійця, їхня перша зустріч відбулася в Лондоні. Друзі Верховена з каскадерської команди 87Eleven працювали над фільмом "Бджоляр". Вони дізналися, що кікбоксер перебуває у місті, та запросили його на знімальний майданчик. Каскадери зазначили, що Стейтем є великим шанувальником бойових мистецтв і зрадіє знайомству.

Я прийшов. Джейсон такий: "О боже, Ріко, ти тут!". А я йому: "О, так, і ти тут, я твій палкий шанувальник",

– згадує Верховен.

Спортсмен і актор швидко знайшли спільну мову та обмінялися номерами телефонів. З того часу вони регулярно підтримують зв'язок. Верховен відвідував Стейтема на зйомках, а актор приходив вболівати за кікбоксера на його поєдинки.

Також Ріко додав, що Стейтем знає про його бажання будувати кар'єру в кіно.

Окрім дружньої підтримки, актор допоміг бійцю у спортивній сфері. Саме Стейтем організував для Верховена великий боксерський поєдинок проти українця Усика. Кікбоксер наголосив, що цей жест мав для нього величезне значення.

Що відомо про Верховена у кіно?

Протягом багатьох років він тренується в боксерському таборі Пітера Ф'юрі, дядька Тайсона Ф'юрі. Окрім боксу, у його доробку є переможний поєдинок у змішаних єдиноборствах (ММА).

Верховен зіграв головну роль у бойовику "Чорний лотос" та взяв участь у сиквелі популярного кримінального екшену "Полювання на злодіїв 2". Крім того, він з'являвся в епізодичних бойових ролях, зокрема у франшизі "Кікбоксер" та працював разом із Жан-Клодом Ван Даммом.

Чи був Стейтем на бою Усик – Верховен?

Голлівудський актор Джейсон Стейтем відвідав бій між українським боксером Олександром Усиком та нідерландським кікбоксером Ріко Верховеном. Грандіозне шоу "Glory in Giza" пройшло в ніч із 23 на 24 травня в Єгипті, просто біля пірамід у Гізі. Стейтем приїхав на подію разом із дружиною, супермоделлю Розі Гантінгтон-Вайтлі, і вони спостерігали за поєдинком із перших рядів.