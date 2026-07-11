Як Росія відібрала та майже знищила будинок Усика у Ворзелі

Родина українського боксера Олександра Усика двічі втратила свої домівки через росіян і їхню війну проти України. Спочатку окупанти відібрало житло спортсмена в Сімферополі, а потім фактично зруйнували маєток Усиків у Ворзелі на Київщині.

Родині Усиків довелось залишити свою малу батьківщину – Крим – через анексію росіян, повідомляє 24 Канал. Вони переїхали у Ворзель на Київщині, але у 2022 році втратили свій будинок і тут через повномасштабне вторгнення й окупацію.

Що сталося з будинком Усика в окупації?

На початку повномасштабного вторгнення, в березні 2022 року, російські війська фізично захопили будинок родини Усиків у Ворзелі. На щастя, ані спортсмена, ані його сім'ї вдома тоді не були, бо вони встигли евакуюватись у безпечне місце.

Перед тим як фізично ввійти на подвір'я до українського боксера, окупанти обстріляли його з мінометів. Потому ж розквартирувались російські війська. Сусіди Усика повідомляли, що найімовірніше це були кадирівці.

До того ж вони чітко знали чий це саме маєток, адже їх сюди привезли цілеспрямовано на цивільному авто в цивільному одязі. Пізніше вони загнали на подвір'я важку гусеничну техніку, а саме танки та БТР. Для цього вони зламали паркан і заїхали точно на газон, і проживали в будинку кілька тижнів.

Які наслідки перебування окупантів у будинку Усика?

Після того, як українські війська звільнили Київщину, дружина боксера Катерина Усика показала фотографії того, що росіяни вчинили з їхнім будинком. Там були розбиті вікна, перевернуті та розкидані речі, всюди бруд, залишки алкоголю та сміття.

На газонах сліди гусеничної техніки, яка навмисно псувала землю. Російські вигуки та малюнки на стінах і парканах. Загалом видовище було жахливе. Через запущений стан будинку родина ухвалила рішення знести його, бо жити там було важко й з практичної, й з психологічної точки зору.