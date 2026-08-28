Красюк обнаружил для Джошуа негативную закономерность, связанную с Усиком

Бывший промоутер Александра Усика Александр Красюк заметил тенденцию, которая объединяет три последних боя украинского чемпиона, британца Энтони Джошуа и еще одного нашего соотечественника Даниэля Лапина. У всех этих боксеров возникли проблемы после прохождения фактически одного и того же тренировочного лагеря.

Красюк убежден, что Джошуа стоит обратить на это внимание перед суперфайтом с Тайсоном Фьюри. И приводит в пример другого выдающегося супертяжеловеса – Владимира Кличко, пишет 24 Канал.

Как тренировочный лагерь повлиял на Усика, Джошуа и Лапина

Александр Красюк озвучил мнение, которое услышал в боксерском сообществе: мол, Даниэль Лапин, Энтони Джошуа и Александр Усик перед своими последними на данный момент боями прошли практически один и тот же тренировочный лагерь. В итоге молодой украинец потерпел свое первое поражение в профессиональном боксе, а Усик и Джошуа победили, но с огромными трудностями.

Промоутер выразил уважение к Егору Голубу, который в качестве тренера готовил Лапина, Усика и Джошуа к их поединкам, а когда-то работал с Денисом Беринчиком, назвав его своим другом. Но тенденцию действительно трудно не заметить.

Что нужно сделать Джошуа для победы над Фьюри

Красюк считает, что для британца в тренировочном лагере нужно создать особые условия – речь идет о человеке, который станет для него главным авторитетом и сможет "навести порядок".

Джошуа не хватает в тренировочном лагере наставника. Человека, которого он слушал бы на 100 процентов. Человека, которого он уважает. Это даже не обязательно должен быть кто-то из мира бокса. Это может быть, не знаю, священник, какой-нибудь финансовый консультант или кто-либо другой, к кому он прислушивался бы. Человек, который мог бы привести его мысли в порядок,

– пояснил свою точку зрения Красюк.

Он также привел пример Владимира Кличко, которого считает очень похожим на Джошуа по профилю. Карьера украинца полностью изменилась, когда в его жизни появилась такая фигура, как Эммануэль Стюарт – вот тот смог "залезть ему в голову и привести его мысли в порядок". То же самое нужно сейчас и Джошуа, особенно перед поединком с Тайсоном Фьюри.