Известный промоутер напомнил о болезненном опыте с Усиком

Бывший промоутер Александра Усика Александр Красюк поделился своими мыслями о предстоящем поединке между бывшими чемпионами мира из Великобритании в супертяжелом весе. В долгожданном поединке должны встретиться Энтони Джошуа и Тайсон Фьюри.

По его мнению, бой вызовет огромный интерес у болельщиков, а билеты могут раскупить за считанные секунды. Об этом он рассказал на ютуб-канале Boxing News.

Что известно о бою Джошуа – Фьюри

Красюк обратил внимание на то, что во время анонса боя часто упоминались победы обоих британцев над Владимиром Кличко, однако почти не говорили об их поражениях от Александра Усика.

Когда анонсировали этот бой, мы слышали много разного. Неоднократно упоминалось, что оба бойца побеждали Владимира Кличко, но ни разу не говорили, что они оба уступали Усику,

– отметил промоутер.

Он добавил, что оба британца уже имеют опыт противостояния с украинским боксером, и выразил уверенность, что их очный поединок станет знаковым событием в мировом боксе.

Я абсолютно уверен, что билеты разлетятся мгновенно – не за минуты, а за считанные секунды. И мы станем свидетелями боя века,

– заявил Красюк.

Как Усик побеждал Фьюри и Джошуа

Поединок между 36-летним Джошуа и 38-летним Фьюри запланирован на 11 декабря на стадионе "Principality" в Кардиффе. На кону будет стоять пояс WBA Super.

Оба британца имеют в своей карьере поражения от Усика. Украинец дважды побеждал Джошуа: в сентябре 2021 года в Лондоне – единогласным решением судей, а в августе 2022-го в Джидде – раздельным решением.

Также Усик дважды победил Фьюри в 2024 году. В первом поединке, состоявшемся 18 мая, украинец победил раздельным решением судей. В реванше 21 декабря он одержал победу единогласным решением судей – все трое судей выставили счет 116:112.

В то же время история противостояний британских боксеров с Владимиром Кличко также остается знаковой. В ноябре 2015 года Фьюри победил украинца единогласным решением судей и прервал его длительную серию без поражений. В апреле 2017 года Джошуа победил Кличко техническим нокаутом в 11-м раунде в одном из самых зрелищных боев современного супертяжелого веса.