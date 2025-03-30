Распространять правду, – Усик назвал причину, почему продолжает боксировать

Александр Усик одолел полностью зачистил хевивейт и может спокойно завершать карьеру. Более того, украинец становился абсолютным чемпионом мира, поэтому ему нечего больше доказывать в ринге.

Однако украинский боксер продолжает боксировать. Александр Усик не планирует завершать карьеру, ведь имеет цель, которая оставляет его в спорте, сообщает 24 канал со ссылкой на Yahoo Sports.

Читайте также Незаконченное дело, – Дюбуа назвал желаемого соперника для следующего боя

Почему Усик продолжает драться?

Александр Усик рассказал о мотивации продолжать карьеру. Главная цель для 38-летнего супертяжеловеса – помощь Украине.

Представлять Украину на мировой спортивной арене, распространять правду о войне и оказывать финансовую поддержку нашей армии и гражданским - это также мощная мотивация для меня оставаться в профессиональном боксе немного дольше,

– сказал Усик.

Король хевивейта отметил, что у него много сила, чтобы побить любого соперника. Усик подтвердил, что хочет также во второй раз стать абсолютным чемпионом мира во второй раз.

Отметим, что сейчас Александр Усик готовится к поединку с Даниэлем Дюбуа. По предварительным данным бой между украинцем и британцем может состояться не раньше сентября 2025 года.

Ранее Эдди Хирн обратился к Александру Усику относительно его карьеры. Известный промоутер посоветовал украинскому чемпиону покинуть бокс, ведь ему нечего больше доказывать.