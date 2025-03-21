"Это впечатляет": тренер Дюбуа расхвалил Усика

Дон Чарльз назвал желаемого соперника для Даниэля Дюбуа. Тренер "Динамита" хочет, чтобы его подопечный дрался против Александра Усика.

Специалист высказался относительно реванша между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа. Тренер британца расхвалил украинского чемпиона, сообщает 24 канал со ссылкой на BoxNation.

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Что сказал тренер Дюбуа

Дон Чарльз заявил, что больше всего хочет увидеть реванш Усик – Дюбуа. Тренер Даниэля подчеркнул, что Александр, видимо, также хотел бы второй бой, если бы был в подобной ситуации.

Специалист расхвалил Александра Усика, назвав его настоящим мужчиной. Ведь украинский чемпион мог завершить карьеру и не дать второго шанса Даниэлю Дюбуа, тем более, что он достиг всего.

Это поражает, что он публично заявил, что хочет два боя, не так ли? Не знаю, кто будет вторым соперником, но он сказал, что хочет бой с Даниэлем и еще с кем-то,

– сказал Чарльз.

Дон Чарльз заявил, что не имеет значения, что ждет Усика дальше, но он уже вошел в историю. Тренер Дюбуа назвал Александра одним из величайших боксеров своего поколения.

Ранее Дон Чарльз высказался относительно решения WBO заставить Александра Усика драться против Джозефа Паркера. Тренер Дюбуа отметил, что новозеландец заслужил бой против украинского чемпиона.