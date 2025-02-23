Теплая встреча бывших соперников: стало известно, что Усик обсудил с Джошуа

В ночь с 22 на 23 февраля в аравийском Эр-Рияде состоялся зрелищный вечер бокса. Спортивное шоу посетили немало именитых спортсменов, чтобы насладиться отличными поединками.

Среди почетных гостей были Александр Усик и Энтони Джошуа. Украинский чемпион тепло пообщался с бывшим соперником, сообщает 24 канал со ссылкой на Boxing King Media.

Читайте также Награждал поясом Усик: Кабаел сломал Чжилея и получил титул временного чемпиона мира

Усик побеседовал с Джошуа

Александр Усик обсудил с Энтони Джошуа много разных тем. По словам украинца, они вспомнили прошлое и пообщались о жизни. В частности, о своих детях.

Украинский чемпион тепло высказался относительно ЭйДжея. Усик считает британца хорошим человеком. Также Александр дал несколько советов Джошуа относительно того, как защищаться в ринге.

Мы говорили о жизни, о боксе, о детях, просто загадали наши бои. ЭйДжей – замечательный чемпион, замечательный человек. Что мне нравится в нем? Хорошее поведение, улыбка. Он замечательный парень,

– сказал Усик.

Напомним, что Александр Усик дрался с Энтони Джошуа в 2021 и 2022 годах. В обоих поединках украинский чемпион одолел британского боксера.