Битва непобежденных: легенда бокса назвал неожиданного соперника для Усика

Александр Усик близок к тому, чтобы завершить боксерскую карьеру. Украинский чемпион проведет пару боев перед тем, как повесить перчатки на гвоздь и уйти на заслуженный отдых.

Среди претендентов на поединок Усиком немало именитых бойцов. Дюк Маккензи высказался относительно будущего Короля хевивейта и назвал боксера, с которым он должен подраться, сообщает 24 канал со ссылкой на talkSPORT.

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Маккензи о следующем оппоненте Усика

Легенда бокса считает, что Александр Усик должен подраться с Даниэлем Дюбуа. Однако перед этим ему стоит сойтись в поединке с другим известным боксером.

По мнению Дюка Маккензи, Усик должен разделить ринг с Агитом Кабаелом. Тогда как Даниэль Дюбуа сразится с новозеландским боксером Джозефом Паркером.

У Дюбуа есть счеты с Усиком, и он думает, что может все исправить, но в идеальном мире нужен бой против Джозефа Паркера. В это время Усик мог бы встретиться с кем-то вроде Агита Кабаела, а после этого они побьются друг с другом,

– подытожил Маккензи.

Напомним, что Агит Кабаел в ночь с 22 на 23 февраля победил Чжана Чжилея в рамках вечера бокса в Эр-Рияде. Непобежденный немец нокаутировал китайского гиганта и стал обладателем титула временного чемпиона мира по версии WBC в хэвивейте.