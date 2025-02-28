Чемпион мира, который нокаутировал Льюиса, назвал лучшего боксера в истории

Александр Усик один из лучших боксеров последнего десятилетия. Украинский чемпион одолел Тайсона Фьюри в реванше и попал в когорту легендарных бойцов, оставшись непобежденным.

Хасим Рахман высказался относительно победы Короля хевивейта в реванше с Тайсоном Фьюри. Чемпион мира заявил, что он заранее знал победителя поединка, сообщает 24 канал со ссылкой на Fight Hype.

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Рахман в восторге от Усика

Американец признался, что Александр Усик всегда его привлекал, как боксер. Рахман заявил, что украинский чемпион является отличным боксером, который имеет в своем арсенале великолепную технику и мощный удар, что нанесло ущерб Тайсону Фьюри.

Хасим отнес Усика в список величайших боксеров в истории спорта. В частности, Рахман назвал Александра лучшим супертяжеловесом всех времен. Украинец доказал свое величие в боях с Фьюри.

Усик просто сделал то, что он делает всегда – выиграл чисто и показал, почему он является одним из лучших хевивейтеров в истории. Если смотреть на статистику и то, что он сделал, то я не вижу никого, кто бы с ним сравнился,

– подытожил Рахман.

Также Хасим Рахман подчеркнул, что Усик установил уникальное достижение в боксе. Александр получил "золото" Олимпийских игр и объединил все чемпионские пояса в хевивейте и крузервейте.

Американец отметил, что не стоит сравнивать Усика с боксерами прошлых эпох. Ведь он не может вернуться время назад и подраться с Мохаммедом Али или молодым Майком Тайсоном.

К слову. Александр Усик впервые дрался против Тайсона Фьюри в мае 2024 года. Украинец победил "Цыганского короля" раздельным решением судей и стал впервые за последние 25 лет абсолютным чемпионом мира в хевивейте.

Напомним, что в реванше Александр Усик одолел Тайсона Фьюри единогласным решением судей – 116:112. Сейчас украинский боксер намерен во второй раз встретиться с Даниэлем Дюбуа, чтобы снова стать абсолютным чемпионом мира.