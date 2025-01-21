"Мне было очень тяжело": Усик признался, что хотел завершить карьеру

Александр Усик считается одним из лучших боксеров современности. Однако на его пути к вершине случались взлеты и падения.

Украинский чемпион вспомнил начало своей карьеры. Боксер рассказал о тогдашних переживаниях и эмоциях, с которыми он столкнулся, сообщает 24 канал со ссылкой на talkSPORT.

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Усик хотел покинуть бокс

Александр Усик рассказал о временах, когда он выступал на любительском уровне. Украинский чемпион вспомнил свое первое поражение в ринге.

Король хевивейта признался, что эмоционально тяжело пережил неудачу. Боксер рассказал, что в то время задумался о том, чтобы завершить карьеру.

Это был турнир в Крыму. Мне тогда было очень трудно, я действительно думал закончить с боксом. Я думал, что я плохой боксер, если я проиграл. Прихожу домой говорят отцу: Привет, я проиграл. Он сказал мне: хорошо без проблем, попробуй еще. Я ему признался, что хотел закончить с боксом, но мой отец рассказал мне об Эвандере Холифилде и это заставило меня отбросить эти мысли,

– рассказал Усик.

Сейчас Александр Усик остается непобежденным в профессиональном ринге. Украинский боксер провел 23 боя и одержал 23 победы – 14 нокаутом.

Усик дважды победил Тайсона Фьюри, став абсолютным чемпионом мира после первого поединка, а во втором бою удачно защитил пояса. Также Александр был признан лучшим боксером 2024 года по версии WBC.