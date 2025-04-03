Известный британский журналист назвал отличие между Усиком и Джошуа

Александр Усик одолел многих именитых соперников. Украинским чемпион благодаря двум победам над Тайсоном Фьюри вписал свою фамилию в историю бокса.

Саймон Джордан высказался относительно Александра Усика. Известный британский журналист сравнил Короля хевивейта и Энтони Джошуа, сообщает 24 канал со ссылкой на talkSPORT.

Читайте также "Кто он такой, я его не знаю": легенда бокса ошеломил фанатов своим заявлением об Усике

В чем разница между Усиком и Джошуа

Саймон Джордан заявил, что в андеркарде боя между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа должен состояться бой между Энтони Джошуа и Джозефом Паркером.

Британский журналист объяснил, что в отличие от Усика Эй Джей прекрасно продает поединки. Поэтому, если он будет драться в андеркарде Усик – Дюбуа, все билеты на "Уэмбли" будут раскуплены.

Усик – лучший боксер, но Джошуа – лучшая звезда продаж, в этом он номер один. Он умеет поднимать планку. 96 тысяч человек пришли посмотреть на его бой с Дюбуа. Ни Даниэль, ни Александр не умеют так продавать стадионы, как ЭйДжей,

Напомним, что Александр Усик и Даниэль Дюбуа ждут подтверждения боя. Известно, что реванш между украинцем и британцем может состояться осенью 2025 года.

Ранее Мозес Итаума рассказал, готов ли он провести поединок против Усика или Дюбуа. Британский боксер отметил, что не откажется от боя, если поступит предложение.