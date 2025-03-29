"Какая мотивация снова драться": известный промоутер дал совет Усику

Александр Усик в прошлом году дважды победил Тайсона Фьюри. Украинский чемпион навсегда вписал свое имя в историю бокса и больше нечего доказывать.

Эдди Хирн высказался относительно Короля хевивейта. Авторитетный промоутер считает, что Александр Усик должен завершить карьеру, сообщает 24 канал со ссылкой на Sportskeeda.

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Почему Усик должен завершить карьеру

Эдди Хирн заявил, что Усик должен повесить перчатки на гвоздь. Даже, если украинский чемпион сделает это сейчас, он навсегда останется лучшим боксером в историю этого вида спорта.

Промоутер подчеркнул достижения Усика. Хирн отметил, что Александр не потерпел ни одного поражения, а также был абсолютным чемпионом мира в двух дивизионах – крузервейт и хевивейт.

Что Усик получит от боя с Джозефом Паркером? Какая мотивация снова драться с Дюбуа? Он уже его победил. Но дело в том, что в бою с Дюбуа Усик мог бы снова стать абсолютным чемпионом в супертяжелом весе,

– сказал Хирн.

Эдди Хирн отметил, что Александр Усик может сдать позицию из-за возраста. Промоутер отметил, что украинский чемпион может проиграть Даниэлю Дюбуа, что станет настоящим провалом.

Ранее Карл Фроч предостерег Александра Усика от реванша с Даниэлем Дюбуа. Бывший чемпион мира отметил, что украинец может спокойно завершить карьеру, ведь ему нечего доказывать.