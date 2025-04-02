"Очень сложный бой": известный промоутер предостерег Усика от реванша с Дюбуа

Александр Усик намерен во второй раз разделить ринг с Даниэлем Дюбуа. Потенциальный реванш украинского чемпиона и "Динамита" бурно обсуждают в боксерском сообществе.

Мнения относительно боя между Усиком и Дюбуа разнятся. Эдди Хирн высказался относительно реванша двух именитых супертяжей, сообщает 24 канал со ссылкой на DAZN.

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Хирн оценил реванш Усик – Дюбуа

Промоутер заявил, что Александру Усику стоит уйти на пенсию. По его мнению, Король хевивейта должен покинуть бокс, ведь он уже стал лучшим и был невероятным в течение карьеры.

Хирн также отметил, что бой против Даниэля Дюбуа это возможность для украинца. Ведь Усик может во второй раз стать асболютним чемпионом мира в супертяжелом весе.

Он уже побеждал Дюбуа, но это будет очень сложный бой, особенно учитывая форму Даниэла и его импульс. Дюбуа станет серьезным испытанием, и если этот поединок состоится, это будет замечательно,

– сказал Хирн.

Напомним, что Александр Усик дрался против Даниэля Дюбуа во Вроцлаве в 2023 году. Тогда украинский чемпион одолел британца техническим нокаутом в девятом раунде поединка.

Ранее Александр Усик назвал самого тяжелого соперника в карьере. По его мнению, это был британский боксер Тайсон Фьюри, которого украинец дважды победил в 2024 году.