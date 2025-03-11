The Ring опубликовал обновленный рейтинг P4P: сохранил ли Усик лидерство

Александр Усик навсегда вписал свое имя золотыми буквами в историю бокса. Украинский боксер одолел многих именитых соперников и возглавил немало престижных рейтингов.

Авторитетное издание The Ring обновило рейтинг лучших боксеров мира независимо от весовой категории. Украинский чемпион остался в топ-3 pound for pound, сообщает 24 канал.

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Какое место у Усика в рейтинге P4P

Александр Усик возглавил рейтинг pound for pound после того, как одолел Тайсона Фьюри в мае прошлого года. Украинский чемпион продолжает сохранять лидерство среди лучших боксеров.

Второе место занимает абсолютный чемпион во втором легчайшем весе из Японии Иноуэ Наоя. На третьей позиции расположился Теренс Кроуфорд, владеющий титулом WBA в первом среднем весе.

Десятку лучших боксеров покинул Джервонта Дэвис. Американец потерял свое место в обновленном рейтинге P4P после скандальной ничьей против Ламонта Роуча.

Обновленный рейтинг P4P от The Ring:

Александр Усик Иноуэ Наоя Теренс Кроуфорд Дмитрий Бивол Артур Бетербиев Джесси Родригес Сауль Альварес Джунто Накатани Девин Хейни Давид Бенавидес

Напомним, что Александр Усик в последнем поединке победил Тайсона Фьюри в декабре прошлого года. Украинский чемпион одержал победу единогласным решением судей.

Ранее тренер Дюбуа Дон Чарльз рассказал, почему Александр Усик должен драться против Даниэля. Специалист заявил, что украинец должен драться против британца, чтобы стать снова абсолютным чемпионом мира.