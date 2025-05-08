Экс-чемпион мира назвал тройку лучших боксеров независимо от веса: есть ли среди них Усик

Александр Усик за свою карьеру провел немало ярких поединков, где одолел многих мощных соперников. Более того украинский боксер становился абсолютным чемпионом мира в двух весовых категориях.

Достижения Короля хевивейта в профессиональном ринге высоко ценятся. Экс-чемпион мира Тимоти Брэдли назвал лучшего боксера независимо от весовой категории, пишет 24 канал со ссылкой на Fight Hub TV.

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Первый номер в рейтинге P4P

Американец вспомнил недавний бой японского "абсолюта" Наои Иноуэ, который состоялся 5 мая этого года. Брэдли высоко оценил победу "Монстра" над Рамононом Карденасом.

Тимоти Брэдли сказал, что Иноуэ провел замечательный поединок, но нельзя пропускать такие удары и оказываться в нокдауне. Экс-чемпион мира высказался также о Карденасе, заявив, что он один из сильнейших во втором легчайшем весе.

Брэдли назвал свою тройку лучших боксеров независимо от весовой категории, поставив Иноуэ на третье место. По словам бывшего чемпиона мира вторым является Теренс Кроуфорд, а первый номер у Александра Усика.

Иноуэ – зверь, но в моем рейтинге P4P он лишь третий. Первая позиция у Усика, а второе место у Теренса Кроуфорда,

– сказал Брэдли.

Напомним, что реванш между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа состоится 19 июля на "Уэмбли". На кону противостояния звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Ранее Энди Ли назвал боксера, который победит Александра Усика. Тренер считает, что временному чемпиону мира по версии WBO под силу одолеть Короля хевивейта.