В рейтинге P4P от The Ring произошли изменения: сохранил ли лидерство Усик

Авторитетное издание The Ring опубликовало обновленный рейтинг pound for pound. Александр Усик узнал место среди лучших боксеров мира независимой от весовой категории.

В обновленном рейтинге P4P от журнала The Ring произошли некоторые изменения. Усик продолжает удерживать место в первой тройке, сообщает 24 канал.

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Какое место у Усика

Александр Усик владеет тремя главными титулами в хевивейте – WBO, WBC и WBA. Поэтому украинский чемпион продолжает занимать первое место в обновленном рейтинге pound for pound.

Второе место остается за абсолютным чемпионом мира во втором легчайшем весе Наоя Иноуэ. Третью строчку занял непобежденный американский боксер Теренс Кроуфорд.

Кенширо Терадзи ворвался в рейтинг лучших боксеров pound for pound. Японский боксер занял место американца Давида Бенавидеса.

Обновленный рейтинг P4P:

Александр Усик Наоя Иноуэ Теренс Кроуфорд Дмитрий Бивол Артур Бетербиев Джесси Родригес Сауль Альварес Дзунто Накатани Девин Хейни Кенширо Тираджи

Ранее стало известно, как Александр Усик может сохранить пояс WBO. При том, что украинский чемпион сможет отложить бой против Джозефа Паркера и драться с Даниэлем Дюбуа.