В рейтинге P4P от The Ring произошли изменения: сохранил ли лидерство Усик
- Александр Усик узнал место в обновленном рейтинге pound for pound от The Ring...
- Кенширо Тераджи вошел в рейтинг, заняв место Давида Бенавидеса.
Авторитетное издание The Ring опубликовало обновленный рейтинг pound for pound. Александр Усик узнал место среди лучших боксеров мира независимой от весовой категории.
В обновленном рейтинге P4P от журнала The Ring произошли некоторые изменения. Усик продолжает удерживать место в первой тройке, сообщает 24 канал.
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Какое место у Усика
Александр Усик владеет тремя главными титулами в хевивейте – WBO, WBC и WBA. Поэтому украинский чемпион продолжает занимать первое место в обновленном рейтинге pound for pound.
Второе место остается за абсолютным чемпионом мира во втором легчайшем весе Наоя Иноуэ. Третью строчку занял непобежденный американский боксер Теренс Кроуфорд.
Кенширо Терадзи ворвался в рейтинг лучших боксеров pound for pound. Японский боксер занял место американца Давида Бенавидеса.
Обновленный рейтинг P4P:
- Александр Усик
- Наоя Иноуэ
- Теренс Кроуфорд
- Дмитрий Бивол
- Артур Бетербиев
- Джесси Родригес
- Сауль Альварес
- Дзунто Накатани
- Девин Хейни
- Кенширо Тираджи
Ранее стало известно, как Александр Усик может сохранить пояс WBO. При том, что украинский чемпион сможет отложить бой против Джозефа Паркера и драться с Даниэлем Дюбуа.