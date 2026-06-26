"У них нет сердца ребят из 70-х и 80-х": легенда бокса заявил, что победил бы Усика

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе и член Зала славы Ларри Холмс считает, что современные боксеры, такие как Александр Усик, Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа, не смогли бы победить его в расцвете сил. Он назвал одну конкретную причину, почему он сильнее этих бойцов.

Ларри Холмса считают одним из самых выдающихся боксёров в супертяжёлом весе в истории, прославившимся своим сокрушительным джебом и доминированием в период с 1978 по 1985 год, пишет Boxing News. В течение семи лет Холмс провел 19 успешных защит титула чемпиона мира против таких соперников, как Кен Нортон и Эрни Шейверс, а также в спорном бою остановил в 10-м раунде уже не самую лучшую версию Мухаммеда Али.

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Холмс уверен, что победил бы Усика

После этого американец потерял титул IBF, потерпев два поражения подряд по очкам от Майкла Спинкса, а впоследствии, уже не находясь на пике формы, был нокаутирован Майком Тайсоном в четвёртом раунде их боя 1988 года.

Впрочем, в периоды своего чемпионства Холмс сомневается, что какой-либо современный супертяжеловес смог бы выдержать с ним все 15 раундов. Это касается и действующего объединённого и линейного чемпиона Александра Усика, который доказал своё мастерство в боях на дистанции 12 раундов, но никогда не проводил санкционированных поединков на 15 раундов.

Холмс заявил, что его "решительность" и "сила воли" стали бы слишком большим испытанием даже для такого мастера из Украины.

Я не думаю, что у современных бойцов есть сердце ребят из 70-х и 80-х. У нас была решимость и сила воли выходить и драться все 15 раундов. Современные бойцы никогда не смогли бы пройти 15 раундов. Я считаю, что победил бы их всех. Я всегда был готов. Каждый бой был как последний, самый важный,

– заявил американец.

Напомним, в предыдущем поединке 39-летний Усик в 11-м раунде техническим нокаутом победил Рико Верховена. Благодаря этой победе украинский спортсмен в очередной раз защитил титул чемпиона мира по версиям WBC, WBA и IBF.

Далее Александра ждет обязательная защита пояса WBC против официального претендента из Германии – Агита Кабаела. Впрочем, в команде Усика намекнули, что украинец может отказаться от боя.

Советник боксёра Сергей Лапин завуалированно сообщил, что встреча с Кабаелом непривлекательна с коммерческой точки зрения. Официальные подробности о будущем Усика в команде боксёра обещают сообщить на этой неделе.