Уязвимый к таким ударам, – Льюис рассказал, как бы он дрался с Усиком
Леннокс Льюис поддерживал Александра Усика в поединках против Тайсона Фьюри. Легендарный британский супертяжеловес оценил силу украинского чемпиона.
59-летний экс-боксер смоделировал, если бы завершился его бой с Александром Усиком. Британец отметил, как можно победить украинца, сообщает 24 канал со ссылкой на GiveMeSport.
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Льюис о бое с Усиком
Легендарный Леннокс Льюис поделился приемом, который бы использовал против Александра Усика. Бывший британский супертяж также рассказал об уязвимом месте украинского чемпиона.
Я бы выбрасывал хорошие апперкоты, ведь Усику они приносят боль. Я умею бросать тяжелые апперкоты, и именно это я больше всего использовал в бою. Уязвим ли Усик к ударам по корпусу. И каждый боксер уязвим к таким ударам, тот, кто это понимает, всегда должен улучшаться,
– сказал Льюис.
Победителя поединка Леннокс так и не назвал. Отметим, что ранее Льюис высказался о бое Усика с Фьюри, отметив, что украинец заслуженно одержал победу в поединке.