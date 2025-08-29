Александр Усик отдыхает после реванша против Даниэля Дюбуа. Украинский чемпион еще не определился, что будет делать дальше, но в боксерском сообществе пытаются спрогнозировать будущее "Короля хевивейта".

Александра Усика часто связывают с Мозесом Итаумой. Луис Ортис назвал победителя потенциального противостояния между абсолютным чемпионом мира и 20-летним британцем, сообщает 24 канал со ссылкой на vRINGe.

Победит ли Итаума в бою с Усиком?

Кубинский боксер считает, что Мозес Итаума не готов к поединку с Александром Усиком. Со слов Отриса, "Новому Майку Тайсону" дают слишком легких боксеров, поэтому ему украинский чемпион победит его.

Итаума сказал, что хочет драться с Усиком, но разве он готов? Итауме дают легких боксеров. Говорят, что я уже старый, но они все знают, что я опасен для них. Говорят, что я старик. Тогда почему не подписывают контракт со мной? У меня есть имя в боксе, а ему дают неизвестных боксеров,

– сказал Ортис.

Напомним, что Александр Усик 19 июля 2025 года дрался против Даниэля Дюбуа. Украинский боксер нокаутировал британца в пятом раунде поединка на "Уэмбли" в Лондоне.

Мозес Итаума дрался в ночь с 16 на 17 августа 2025 года в Саудовской Аравии. Британец победил опытного земляка Диллиана Уайта, отправив его в нокаут в первом раунде.

Ранее сообщалось о том, что Сергей Богачук назвал победителя возможного боя Усик – Итаума. Украинский боксер сделал уверенный прогноз на потенциальное противостояние.