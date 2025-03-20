Мой невероятный друг, – Усик рассказал, поддерживает ли связь с Фьюри

Александр Усик в прошлом году провел два грандиозных поединка против Тайсона Фьюри. За это время боксеры успели подружиться, несмотря на вражду в ринге.

Александр Усик высказался относительно Тайсона Фьюри. Король хевивейта рассказал, общается ли он с "Цыганским королем" после победы во втором бою, сообщает 24 канал со ссылкой на Al Arabia English.

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Общается ли Усик с Фьюри

Александр Усик рассказал, что пока не поддерживает коммуникацию с Тайсоном Фьюри. По словам украинского чемпиона, он скучает по "Цыганскому королю".

Ведь украинец и британец провели вместе два длительных поединка. Усик сравнил бои против Фьюри с жизнью и надеется, что скоро поговорит с Тайсоном.

Это будто бы ты прожил с кем-то 20 лет, поэтому для нас обоих это был невероятный путь. Там мы были на одном уровне с моим невероятным другом Тайсоном Фьюри,

– сказал Усик.

Напомним, что Александр Усик дважды победил Тайсона Фьюри. Впервые в мае 2024 года – раздельным решением судей, а второй раз в декабре того же года – единогласным решением судей.