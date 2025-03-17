Усик откровенно рассказал, что хотел отказаться от титулов

Александр Усик мог не драться против Тайсона Фьюри и не стать абсолютным чемпионом мира. Украинский боксер вспомнил начало полномасштабного вторнення в 2022 году.

Король хевивейта поделился переживаниями в начале войны. Усик признался, что ему было нелегко в первые дни вторжения и рассказал, что планировал делать, сообщает 24 канал со ссылкой на ютуб-канал Славы Демина.

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Усик хотел воевать

Александр Усик признался, что в начале полномасштабного вторжения планировал отказаться от титулов. Украинский чемпион рассказал, что он присоединился к теробороны, а также позвонил друзьям и в военкомат.

Усик вспомнил поездку во Львов в госпиталь. Александр рассказал, что тогда привезли первых военных из Мариуполя и двое из них были из Симферополя.

Чувак, ты куда собрался? Я ответил, что хочу защитить страну. Он отвечает: Лучше тебе продолжить карьеру и одолеть Джошуа второй раз, а потом на весь мир сказать, что происходит в нашей стране,

– рассказал Усик.

Напомним, что Александр Усик дрался во второй раз против Энтони Джошуа 20 августа 2022 года. Украинский чемпион победил британского боксера раздельным решением судей.

Затем в 2023 году Усик одолел Дюбуа. А в 2024 году Александр дважды побил Тайсона Фьюри и стал абсолютным чемпионом мира, прославив Украину на международной арене.