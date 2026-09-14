Российского боксера высмеяли в сети за вызов Усика с оружием в руках

Российский боксер Артем Сусленков попытался публично вызвать на бой двукратного абсолютного чемпиона мира Александра Усика. Из-за этого поступка спортсмен стал посмешищем в интернете.

Россиянин прибег к провокации, опубликовав фото в военной форме с автоматом и отметив аккаунты украинского боксера. В посте он соединил спортивный вызов с угрозами и призвал промоутеров организовать бой.

Какова реакция соцсетей на пост Сусленкова

Заявление российского спортсмена мгновенно вызвало шквал насмешливых и гневных комментариев. Пользователи соцсетей сразу обратили внимание на абсурдность ситуации, когда боксер фотографируется с оружием, но при этом цинично призывает к поединку "без политики".

Под публикацией появились сотни комментариев, в которых фанаты бокса усомнились в умственных способностях Сусленкова и напомнили ему о его реальном статусе в спортивном мире: "Ты кто вообще, чучело? Ты водки перепил?", "Бомж, иди проспись", "Где Усик, а где ты?", "Какой тебе Усик, недоумок?", "Ноунейм решил пропиариться на имени большого боксера".

Реакция пользователей соцсетей на пост Сусленкова / Фото скриншот комментариев из инстаграма

Болельщики отмечают, что у Сусленкова нет никаких серьезных титулов и он является абсолютным "ноунеймом" на мировой арене. Зато Усик традиционно боксирует только с топовыми соперниками, доказавшими свой класс на ринге. Некоторые комментаторы иронично добавили, что украинец, скорее всего, даже не подозревает о существовании этого российского спортсмена.

Что известно о планах Усика

Сам Усик на эту дерзкую выходку россиянина никак не отреагировал.

Напомним, свой последний поединок он провел 23 мая против Рико Верховена, одержав победу техническим нокаутом и в третий раз защитив титул WBC в супертяжелом весе.

Сейчас украинский боксер сосредоточен на подготовке к своему прощальному поединку. Ожидается, что этот бой состоится в США в 2027 году. Среди наиболее вероятных кандидатов на финальный бой в карьере Усика называют экс-чемпиона мира Деонтея Уайлдера.