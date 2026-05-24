Екатерина, люблю тебя, – Усик с ринга щемяще обратился к любимой

В Египте, вблизи пирамид Гизы, состоялся поединок между боксером и кикбоксером. Соперниками стали Александр Усик и Рико Верховен.

Украинский спортсмен одержал победу над нидерландцем. После боя Усик в своей речи обратился к жене, сообщает 24 Канал.

Что Усик сказал своей жене?

Сразу после поединка, во время традиционного интервью на ринге, украинский боксер поблагодарил оппонента за изнурительный бой и публично признался в любви своей жене, воскликнув: "Екатерина, я люблю тебя!".

Однако первые минуты триумфа Усика, который защитил свои чемпионские титулы WBC, WBA и IBF, были омрачены тяжелым известием. Спортсмен сообщил миру, что во время его выступления Украина подверглась очередному массированному ракетному удару. Его семья вместе с дочерью пряталась в укрытии, откуда девочка успела отправить отцу щемящее сообщение: "Папа, я люблю тебя. Ты победил. Но мне страшно".

Как завершился бой Усик – Верховен?

Усик одержал победу над нидерландским кикбоксером Верховеном техническим нокаутом в 11-м раунде на 2:59. Бой проходил на открытой арене вблизи пирамид Гизы в Египте.

В первой половине поединка Верховен выглядел активнее, эффективно пользуясь преимуществом в росте и размахе рук. Усик пропускал ряд мощных ударов и отставал по очкам.

Однако в 11-м раунде украинец резко добавил в темпе. В финальную минуту трехминутки он серией апперкотов и прямых ударов отправил соперника в тяжелый нокдаун. Хотя Верховен поднялся, Усик сразу продолжил атаку.

Рефери остановил бой за секунду до завершения раунда, зафиксировав технический нокаут.