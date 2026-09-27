"Это не я силен – это мой Бог силен": Усик рассказал о своей миссии во время войны

Александр Усик рассказал о своем отношении к статусу "лица Украины", благотворительной деятельности и религии, которая помогает ему преодолевать сложные периоды войны. Также боксер отреагировал на мнение, что благодаря своей силе и достижениям он стал олицетворением современной страны.

В то же время он отметил, что не считает эти заслуги исключительно своими. Об этом известный украинский спортсмен рассказал в одном из недавних интервью ютуб-каналу ConnectujMe.

"Это не я силен – это мой Бог силен"

По его словам, главным источником стойкости для него является вера.

Люди говорят: "Ты – настоящее лицо Украины, потому что ты сильный". Это не я сильный – это мой Бог сильный. Иисус Христос силен, потому что Он помогает мне. Я знаю: если я выстою, украинцы почувствуют, что мы – вместе. Мы помогаем не только украинцам – мы помогаем Европе и другим. Ведь мы должны общаться друг с другом,

– отметил спортсмен.

О миссии Usyk Foundation и помощи другим

Во время полномасштабного вторжения боксер основал благотворительную организацию Usyk Foundation, которая оказывает гуманитарную помощь пострадавшим. Усик подчеркнул, что создание фонда не было вопросом поиска дополнительной мотивации – это сознательный долг перед обществом.

Мы основали Usyk Foundation уже после начала войны. Речь здесь не идет о мотивации. Мы просто обязаны помогать. Я каждый день молюсь и читаю Библию. Бог говорит, что если Он что-то дает тебе, ты должен отдавать другим. Не обязательно все, что у тебя есть, – достаточно и части. Послушайте: стоит делиться хотя бы немного,

– пояснил Александр.

Возвращение на ринг: планы на март 2027 года

Напомним, что сейчас Усик готовится к своему следующему большому поединку. Как сообщил директор команды боксера Сергей Лапин, украинец планирует провести бой в марте в США. Главным кандидатом на встречу на ринге является американский экс-чемпион Деонтей Уайлдер. Ожидается, что это противостояние может стать финальным в профессиональной карьере 39-летнего украинца.

Свой последний поединок он провел в мае, одержав победу нокаутом в 11-м раунде над "королем кикбоксинга" Рико Верховеном. Уже в июне украинец добровольно отказался от всех своих чемпионских поясов, чтобы освободить дорогу другим боксерам, однако официально карьеру не завершил.