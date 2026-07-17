Легко его победит: кого считают лучшим соперником для Усика, чем Вайлдер

Александр Усик добровольно сдал все свои пояса и может провести последний бой в карьере. Его соперником может стать Деонтей Уайлдер.

Шведский боксер в супертяжелом весе Отто Валлин в интервью для YouTube-канала "Два боковые" оценил возможный бой Усика против Уайлдера. В частности, он высказал предположение, кто выиграет этот поединок.

Почему Усик легко победит Уайлдера?

Валлин считает, что Усик будет большим фаворитом в противостоянии с Уайлдером. Украинец сможет остановить этого соперника уже в пятом раунде. Шведский спортсмен так считает, потому что для него Александр Усик – один из лучших боксеров в истории.

Было бы гораздо лучше увидеть бой Усика против Кабаела. Впрочем, я понимаю, что украинец сейчас переживает такой момент, когда думает, что ему лучше завершить карьеру,

– отметил Валлин.

Он добавил, что, несмотря на любые аргументы против, он лично считает, что Александр Усик легко одолеет Деонтея Уайлдера в возможном бою.

Что известно о возможном бою Усика с Уайлдером?

Деонтей Уайлдер считается наиболее вероятным соперником Александра Усика. Правда, стороны до сих пор не ведут переговоры об организации боя. Впрочем, по мнению экспертов, если украинец хочет провести бой именно в США, то лучшего соперника, чем Уайлдер, он в этой стране не найдет.

Сам Усик недавно заявил, что впереди у него последний бой – так называемый "last dance". Помимо Деонтея Уайлдера вероятным соперником украинца снова может стать нидерландский кикбоксер Рико Верховен. Он претендует на реванш.