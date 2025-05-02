"Я – наркоман бокса": что мотивирует Усика продолжать боксировать в ринге

Успешная карьера Александра Усик понемногу идет к логическому окончанию. Украинский боксер рассказал, что его мотивирует оставаться в профессиональном ринге.

Александр Усик признался, что чувствует в себе еще жажду бокса. Чемпион мира рассказал, сколько еще поединков осталось в его большой карьере, пишет 24 Канал со ссылкой на The Sun Sport.

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Любовь Усика к боксу

Украинский боксер сравнил бокс с наркотиком, который сложно покинуть.

Потому что жизнь – это движение. "Life is move, та-та-та-та-та-да". Потому что я чувствую, что хочу боксировать. Это как наркотик. Большой спорт – это как наркотик. Я – наркоман бокса. Я люблю бокс, я хочу боксировать, я чувствую, что могу. Еще два раза, два боя,

– ответил Усик.

На профессиональном ринге Усик уже провел 23 победных боя (14 – нокаутом).

Уже 19 июля 2025 года на "Уэмбли" в Лондоне Усик проведет свой 24-й поединок в профессионалах, когда сойдется в реванше с Даниэлем Дюбуа. Не исключено, что этот бой станет предпоследним в карьере Александра.

Также Усик назвал двойку боксеров, среди которых выбирал бы соперника на прощальный бой. Александр выбрал двух бывших оппонентов, которых уже побеждал по два раза каждого. Добавим, что украинец в одном из своих многочисленных комментариев заверил, что никогда не откажется от бокса даже на пенсии.