"Понаблюдать за глазами": Усик признался, с кем хотел бы сделать селфи

Александр Усик имеет немало поклонников по всему миру. Каждый фанат хочет сделать памятное фото с украинским чемпионом.

Александр Усик в разговоре с Германом Каландарашвили признался с кем хотел бы сделать селфи больше всего. Украинский боксер назвал своего отца Александра, сообщает 24 канал.

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Усик о селфи с отцом

Александр Усик рассказал, что у него есть много разных фотографий. Однако украинский чемпион отметил, что хотел бы сделать селфи именно с отцом для напоминания себе, когда тот был с ним.

Я бы хотел сделать селфи со своим отцом, когда он еще был со мной, чтобы я напоминал себе. Но у меня очень мало его фотографий. У меня телефона тогда не было подходящего, чтобы это была крутая фотка, но некоторые мои маленькие фотки есть, там где я вижу. Но хотелось бы иметь селфи и понаблюдать за его глазами,

– рассказал Усик.

Отметим, что отец Александра Усика умер в 2012 году. После первого поединка против Тайсона Фьюри украинский боксер посвятил победу своему тату.