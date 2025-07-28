Усик приятно удивил тем, кем хотят стать в будущем его сыновья

Непобедимый украинский чемпион Александр Усик наслаждается семейным отдыхом после победы в реванше над Даниэлем Дюбуа. Украинский боксер рассказал, кем хотят быть его сыновья.

Александр Усик в счастливом браке с женой Екатериной воспитывают аж четверо детей: старшую Елизавету, Кирилла, Михаила и младшую Марию. Украинский боксер рассказал о чемпионских планах своих обоих сыновей, пишет 24 Канал со ссылкой на Ringside24.

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Кем хотят стать сыновья Александра Усика?

Кирилл и Михаил мечтают стать чемпионами. Правда, здесь есть один нюанс... Кирилл хочет продолжить оставаться в дзюдо, а Михаил хочет стать чемпионом мира по боксу.

Мой старший сын хочет стать олимпийским чемпионом по дзюдо, а младший – чемпионом мира по боксу. Но я всегда им говорил, чтобы этого достичь, надо упорно работать, а иногда быть знаменитым не так уж и весело,

– сказал Усик.

Сейчас оба сыновья боксера занимаются дзюдо в Испании, где живут с родителями матери с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Именно там сейчас отдыхает вся семья титулованного боксера после реванша Александра с Даниэлем Дюбуа, который состоялся 19 июля в Лондоне.

Отметим, что тренировочный лагерь Усика до этого боя также был в Испании. Поэтому на тренировочный процесс Александра приходили вживую посмотреть сыновья боксера, которые одновременно поддержали отца.

Впереди у Усика прощальный бой. Ему уже санкционировали битву против Джозефа Паркера, от которой украинец может отказаться, потеряв при этом снова статус "абсолюта".