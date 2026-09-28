"Сядь – 200 кругов": Усик наказывает свою команду за нарушение одного правила

Украинский боксер Александр Усик ввел правила для своей команды. В частности, он полностью запретил пользоваться социальными сетями в тренировочном лагере, а за нарушение предусмотрено физическое наказание.

По его словам, пользоваться телефонами в зале можно только в двух специально отведенных местах размером "метр на метр". При этом гаджеты разрешено использовать исключительно для рабочих вопросов или общения с семьей. Об этом он рассказал на ютуб-канале ConnectujMe.

Какое наказание грозит за использование соцсетей

Если же кого-то из команды или спарринг-партнеров поймают за просмотром ленты социальных сетей, их ждет серьезная нагрузка.

Я спрашиваю: "Чем пользуешься?". И далее: "Пожалуйста, садись – 25 кругов, возможно 50, 200". Так, потому что у нас сильные ноги. Твои ноги – это второе сердце... Мы должны контролировать разум,

– поделился Усик.

Он также подчеркнул важность ментальной дисциплины, призвав окружающих не сосредотачиваться на материальных сравнениях и зависти, а вместо этого упорно работать.

Сейчас Усик находится на финишной прямой своей профессиональной карьеры. Его команда называет следующий поединок "Последним танцем" (Last dance).

Напомним, свой предыдущий бой украинец провел в мае в Египте, где у пирамид Гизы одержал победу техническим нокаутом в 11-м раунде над звездой кикбоксинга Рико Верховеном.