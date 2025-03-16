Были мысли покинуть страну, – Усик признался, что рассматривал смену спортивного гражданства

Александр Усик и его жена Екатерина дали откровенное интервью. В рамках разговора титулованный боксер признался, как в его голове появлялись мысли о выступлениях за другую страну.

Украинский чемпион мира дал откровенное интервью Славе Демину, в котором рассказал о предложениях выступать за другие страны. Александр Усик признался, что размышлял над этими предложениями в сложные моменты своей жизни, сообщает 24 Канал.

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Усик мог выступать за другую страну

Усик назвал страны, которые ему делали предложения по смене спортивного гражданства. В этом перечне были США, Турция и Ирландия.

Смотри, я тебе хочу сказать, что я очень сильно в начале, когда меня начали прям чернить, не понимал. Типа, а я при чем тут? Что я сделал такого, что меня так надо чернить? И у меня даже были не очень хорошие мысли покинуть страну, потому что у меня были предложения от других стран боксировать за них,

– рассказал боксер.

Однако дело до окончательного решения и действий не дошло. Усик понял, что страна не виновата в этой ситуации, а человек просто "чернил его", чтобы быть в центре внимания и пользуясь его именем сделать себя узнаваемым.

Сейчас за спиной Усика 23 победных боя в профессионалах (14 – нокаутом). Александр рассказывал, что в его карьере остались еще два боя, после чего он может уйти на пенсию. Однако реакция промоутера украинца дает понять, что еще все может измениться в карьере до сих пор непобедимого боксера.

Даниэль Дюбуа или Джозеф Паркер станет следующим соперником Александра Усика.