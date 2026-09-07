Мало кто знает, что первый трофей Усик завоевал не в боксе

Александр Усик прокомментировал завоевание Полесьем бронзовых медалей УПЛ в сезоне 2025/2026. Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе занимает должность первого вице-президента житомирского клуба.

Для Усика эта награда стала не первой футбольной наградой. Об этом он рассказал в комментарии для клубного ютуб-канала.

Какой трофей был первым у Усика

Боксер вспомнил, что около 20 лет назад выигрывал чемпионат села.

Нет, не первая. Я ведь еще чемпионат села выигрывал,

– рассказал Усик.

В то же время медаль бронзового призера УПЛ заняла особое место среди его спортивных наград. Усик сравнил футбольный результат со своим стартом в боксе, где в 2009 году стал бронзовым призером чемпионата мира.

Я в своем виде спорта, в боксе, начинал с бронзы на больших соревнованиях, на чемпионате мира 2009 года, и потом пошел, пошел. Так что это наше начало с командой, следующее – золото,

– заявил он.

По словам Усика, бронзовая медаль займет видное место в его коллекции.

Конечно. Она будет в самом центре, потому что у меня пока только она одна, и нужно, чтобы ее было видно,

– сказал вице-президент Полесья.

При этом Усик не планирует дебютировать за житомирскую команду в официальных матчах. На вопрос On-side FM о возможном появлении на поле в кубковом матче против Кудровки он ответил: "Нет, не увидите, потому что у меня уже другая должность".

Усик регулярно посещает матчи Полесья. В частности, он присутствовал на матче 5-го тура УПЛ против Кудровки в Житомире, а в июле поддерживал команду в Кошице во время матча 2-го квалификационного раунда Лиги конференций против Копенгагена, который завершился со счетом 3:3.

Теперь первый вице-президент Полесья рассчитывает, что следующая награда команды будет золотой.