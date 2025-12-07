Усик объяснил, зачем ему бой против Уайлдера

Александр Усик удивил всех своим недавним признанием о желании провести бой против Деонтея Уайлдера. Украинский боксер хочет провести бой в 2026 году.

Украинский чемпион рассказал, зачем ему бой против Деонтея Уайлдера. Александр Усик назвал американца известным боксером, пишет 24 Канал со ссылкой на Fight Hub TV.

Интересно Усик откровенно удивил выбором своего самого сложного соперника

Зачем Усик бой против Уайлдера?

Бывший абсолютный чемпион мира в хевивейте заверил, что Уайлдер в течение последних 10 – 15 лет оставался чемпионом мира и был одним из самых безопасных оппонентов.

Знаете, почему я хочу драться с Уайлдером? Потому что он чрезвычайно известный боец. В течение последних 10–15 лет он оставался чемпионом и был одним из самых опасных соперников, поэтому..

– ответил Усик.

Уайлдер говорит о нокауте для Усика?

Деонтей в комментарии talkSPORT сделал самоуверенное заявление о предстоящей победе нокаутом над Усиком. Американский боксер рассказал, как ему нужно боксировать в противостоянии против Александра.

"В бою с Усиком мне нужно активно двигаться и работать джебом, чтобы найти свой удар правой рукой. Я верю, что если нормально приложусь с правой, то это будет разрушительным для любого соперника. Это будет нокаут", – сказал Уайлдер.

Что известно о возможном бое Усик – Уайлдер?