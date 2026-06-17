Теряет ли Усик позиции в мировом боксе – легенда бокса дал однозначный ответ

Предыдущий бой Александра Усика против Рико Верхувена из Нидерландов многие восприняли как признак того, что украинец пошел на спад. Однако легенда бокса из США Рой Джонс-младший считает, что дело вовсе не в этом.

По мнению экс-чемпиона мира, трудности для украинца вызвал прежде всего нестандартный стиль соперника, а не возрастные изменения. Об этом сообщает Seconds Out.

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Верховен заставил Усика выглядеть неубедительно

"Сдал ли Усик? Нет. Вообще нет. Все дело в рваном стиле Рико Верховена. Только и всего. Именно выступление Рико заставило Усика выглядеть так, здесь нет никаких сомнений", – сказал американец.

Он также прокомментировал решение рефери Марка Лайсона остановить поединок после 11-го раунда. Спортсмен считает, что рефери, вероятно, пытался уберечь здоровье Верховена.

Я не собираюсь говорить, что это была неправильная остановка боя. На мой взгляд, рефери мог бы дать поединку продлиться еще немного дольше, но он, видимо, просто пытался защитить парня. Он, скорее всего, подумал, что тот уже "готов", и поступил так, как счёл нужным. Такое бывает,

– сказал Джонс.

Почему критикуют Усика

39-летний украинец был абсолютным фаворитом накануне боя с Верховеном, который только во второй раз выходил на ринг по правилам бокса. Однако с первых раундов Рико опроверг все прогнозы.

Кикбоксер давил на Усика и не позволил чемпиону мира, как обычно, доминировать над своим соперником. Верховен нанёс больше ударов, чем украинец, и даже лидировал по очкам после 10-го раунда.

Роковым для Рико стал 11-й раунд, когда он пропустил от Александра сокрушительный апперкот и оказался на канвасе. Усик пытался нокаутировать соперника, однако рефери принял решение остановить бой практически одновременно с финальным гонгом, что вызвало шквал критики.

В ответ на критику Лайсон объяснил, что не слышал гонг, поэтому и решил остановить поединок. В ситуацию вмешался и президент WBC Маурисио Сулейман, который встал на защиту рефери. Он подчеркнул, что рефери – защитник здоровья бойцов и должен останавливать бой на один удар раньше, чем позже.

В конце концов на критику отреагировал член команды украинца Якуб Хицкий. Он отметил, что успех украинца приуменьшают на фоне того, что Рико превзошел ожидания.